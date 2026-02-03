ТЕЦ Харкова сильно пошкоджена — що з електрикою і транспортом

Рятувальник гасить вогонь. Фото ілюстративне: ДСНС України

Одна з ключових теплоелектроцентралей Харкова зазнала серйозних руйнувань унаслідок російської атаки, і в нинішніх умовах її відновлення поки що неможливе. Наразі у місті виникли масові відключення теплопостачання та електропостачання.

Про це в ефірі "КИЇВ24" повідомив депутат Харківської міської ради Богдан Ткачук.

За його словами, міський голова Ігор Терехов озвучував орієнтовну цифру — трохи більше ніж 800 будинків, у яких мають розпочати злив води із систем. Деталей щодо того, чи стартував цей процес і скільки об'єктів уже виконали такі роботи, наразі немає. Так само не розкривають ані район, ані конкретну ТЕЦ, аби не передавати додаткових даних ворогу.

На тлі пошкоджень фіксуються проблеми з електропостачанням. Через обмежену потужність електроенергії міський транспорт також працює зі змінами. Метрополітен курсує із затримками: інтервали між поїздами становлять приблизно 10–20 хвилин залежно від лінії.

У наземному електротранспорті частину трамвайних і тролейбусних маршрутів тимчасово скасували, замінивши їх автобусами, зокрема дизельними, які вийшли на лінії замість електротранспорту.

"Обмеження подачі електрики також є, звичайно, і в будинках містян. Що стосується інших послуг, вода холодна, гаряча, подається там, де, в інших районах міста Харкова. Це все працює", — пояснив депутат.

Нагадаємо, в Україні цієї ночі та вранці 3 лютого вісім областей опинилися під масованими російськими атаками.

Також частина столиці залишилися без опалення та електропостачання. Окремо про російську атаку висловились у ДТЕК — там підтвердили ураження їхніх енергооб'єктів.