ТЭЦ Харькова сильно повреждена — что с электричеством и транспортом

Спасатель тушит огонь. Фото иллюстративное: ГСЧС Украины

Одна из ключевых теплоэлектроцентралей Харькова претерпела серьезные разрушения в результате российской атаки, и в нынешних условиях ее восстановление пока невозможно. Сейчас в городе возникли массовые отключения теплоснабжения и электроснабжения.

Об этом в эфире "КИЕВ24" сообщил депутат Харьковского городского совета Богдан Ткачук.

Реклама

Читайте также:

В Харькове серьезно повреждена ТЭЦ, которую пока невозможно восстановить

По его словам, городской голова Игорь Терехов озвучивал ориентировочную цифру — чуть более 800 домов, в которых должны начать слив воды из систем. Деталей о том, стартовал ли этот процесс и сколько объектов уже выполнили такие работы, пока нет. Так же не раскрывают ни район, ни конкретную ТЭЦ, чтобы не передавать дополнительных данных врагу.

На фоне повреждений фиксируются проблемы с электроснабжением. Из-за ограниченной мощности электроэнергии городской транспорт также работает с изменениями. Метрополитен курсирует с задержками: интервалы между поездами составляют примерно 10-20 минут в зависимости от линии.

В наземном электротранспорте часть трамвайных и троллейбусных маршрутов временно отменили, заменив их автобусами, в том числе дизельными, которые вышли на линии вместо электротранспорта.

"Ограничения подачи электричества также есть, конечно, и в домах горожан. Что касается других услуг, вода холодная, горячая, подается там, где, в других районах города Харькова. Это все работает", — пояснил депутат.

Напомним, в Украине этой ночью и утром 3 февраля восемь областей оказались под массированными российскими атаками.

Также часть столицы остались без отопления и электроснабжения. Отдельно о российской атаке высказались в ДТЭК — там подтвердили поражение их энергообъектов.