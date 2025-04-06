РФ знову атакувала Золочівську громаду Харківщини

Рятувальники гасять пожежу, яка спалахнула через обстріл. Фото ілюстративне: ДСНС

Росіяни обстріляли з авіації Золочівську громаду на Харківщині. Внаслідок атак пошкоджений будинок та господарчі споруди.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов в неділю, 6 квітня.

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За словами Синєгубова, російська авіація випустила по Золочівській громаді чотири КАБи. Три авіабомби влучили по відкритій місцевості на околицях сіл Клинова-Новоселівка, Калинове та Соснівка. Окупанти вдарили по громаді вже втретє протягом дня.

"Четверта авіабомба влучила в луки на території селища Золочів. Пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди", — зазначив начальник ОВА.

Повідомлення Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, у неділю, 6 квітня, росіяни також обстріляли Білозерку у Херсонській області. Внаслідок атаки постраждали дві жінки.

Також ми писали про те, що кількість жертв внаслідок обстрілу Кривого Рогу збільшилась. У лікарні помер ще один постраждалий.