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Росія скинула авіабомби на громаду Харківщини — які наслідки

6 квітня 2025 20:40
Ольга Антоновська - редактор
РФ знову атакувала Золочівську громаду Харківщини
Рятувальники гасять пожежу, яка спалахнула через обстріл. Фото ілюстративне: ДСНС
Ольга Антоновська - редактор

Росіяни обстріляли з авіації Золочівську громаду на Харківщині. Внаслідок атак пошкоджений будинок та господарчі споруди.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов в неділю, 6 квітня.

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За словами Синєгубова, російська авіація випустила по Золочівській громаді чотири КАБи. Три авіабомби влучили по відкритій місцевості на околицях сіл Клинова-Новоселівка, Калинове та Соснівка. Окупанти вдарили по громаді вже втретє протягом дня.

"Четверта авіабомба влучила в луки на території селища Золочів. Пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди", — зазначив начальник ОВА.

РФ скинула авіабомби на Харківську область
Повідомлення Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, у неділю, 6 квітня, росіяни також обстріляли Білозерку у Херсонській області. Внаслідок атаки постраждали дві жінки.

Також ми писали про те, що кількість жертв внаслідок обстрілу Кривого Рогу збільшилась. У лікарні помер ще один постраждалий.

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