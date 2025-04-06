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На Харківщині окупанти знищили школу, яку нещодавно відбудували

6 квітня 2025 20:16
Аркадій Пастула - Редактор
Обстріл школи на Харківщині 6 квітня — окупанти атакували дронами
Правоохоронці у знищеній школі. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
Аркадій Пастула - Редактор

Російські окупанти у неділю, 6 квітня, обстріляли школу у селищі Старий Салтів Чугуївського району. Відомо, що навчальний заклад лиш нещодавно відновили.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram.

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Обстріл Харківщини 6 квітня

У прокуратурі зазначили, що окупанти атакували школу пʼятьма ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлі. 

Пошкодженя школа на Харківщині 6 квітня
Наслідки обстрілу школи на Харківщині. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

"Крім того, горіла тимчасова споруда для видачі гуманітарної допомоги, що була розташована на території освітнього закладу", — йдеться у повідомленні.

Окупанти атакували школу на Харківщині 6 квітня
Наслідки обстрілу школи на Харківщині. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Школа зазнала часткових пошкоджень — вибиті вікна, обрушений дах та пошкоджений фасад.

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Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харкові зібрали зброю, якою російські окупанти атакували місто на початку повномасштабного вторгнення.

Також 6 квітня загарбники скинули КАБ на багатоповерхівку в Купʼянську. Внаслідок атаки сталася пожежа.

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