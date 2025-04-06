Обстріл школи на Харківщині 6 квітня — окупанти атакували дронами

На Харківщині окупанти знищили школу, яку нещодавно відбудували
Російські окупанти у неділю, 6 квітня, обстріляли школу у селищі Старий Салтів Чугуївського району. Відомо, що навчальний заклад лиш нещодавно відновили.
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram.
Обстріл Харківщини 6 квітня
У прокуратурі зазначили, що окупанти атакували школу пʼятьма ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлі.
"Крім того, горіла тимчасова споруда для видачі гуманітарної допомоги, що була розташована на території освітнього закладу", — йдеться у повідомленні.
Школа зазнала часткових пошкоджень — вибиті вікна, обрушений дах та пошкоджений фасад.
Нагадаємо, у Харкові зібрали зброю, якою російські окупанти атакували місто на початку повномасштабного вторгнення.
Також 6 квітня загарбники скинули КАБ на багатоповерхівку в Купʼянську. Внаслідок атаки сталася пожежа.
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