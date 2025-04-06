Обстріл школи на Харківщині 6 квітня — окупанти атакували дронами

Правоохоронці у знищеній школі. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Російські окупанти у неділю, 6 квітня, обстріляли школу у селищі Старий Салтів Чугуївського району. Відомо, що навчальний заклад лиш нещодавно відновили.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Обстріл Харківщини 6 квітня

У прокуратурі зазначили, що окупанти атакували школу пʼятьма ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлі.

Наслідки обстрілу школи на Харківщині. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

"Крім того, горіла тимчасова споруда для видачі гуманітарної допомоги, що була розташована на території освітнього закладу", — йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу школи на Харківщині. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Школа зазнала часткових пошкоджень — вибиті вікна, обрушений дах та пошкоджений фасад.

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харкові зібрали зброю, якою російські окупанти атакували місто на початку повномасштабного вторгнення.

Також 6 квітня загарбники скинули КАБ на багатоповерхівку в Купʼянську. Внаслідок атаки сталася пожежа.