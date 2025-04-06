РФ снова атаковала Золочевскую громаду Харьковской области

Спасатели тушат пожар, который вспыхнул из-за обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС

Россияне обстреляли из авиации Золочевскую громаду на Харьковщине. В результате атак поврежден дом и хозяйственные постройки.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в воскресенье, 6 апреля.

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По словам Синегубова, российская авиация выпустила по Золочевской громаде четыре КАБа. Три авиабомбы попали по открытой местности в окрестностях сел Клинова-Новоселовка, Калиновое и Сосновка. Оккупанты ударили по громаде уже в третий раз в течение дня.

"Четвертая авиабомба попала в луга на территории поселка Золочев. Повреждены частный дом и хозяйственные постройки", — отметил начальник ОВА.

Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, в воскресенье, 6 апреля, россияне также обстреляли Белозерку в Херсонской области. В результате атаки пострадали две женщины.

Также мы писали о том, что количество жертв в результате обстрела Кривого Рога увеличилось. В больнице умер еще один пострадавший.