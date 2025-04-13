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Росія вдарила БпЛА "Молнія" по дитсадку у Харкові

13 квітня 2025 13:46
Євгенія Брюховецька - редактор
Росія вдарила дроном по Харкову, — ОВА
Рятувальник на місці атаки. Ілюстративне фото: ДСНС
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська у неділю, 13 квітня, атакували місто Харків. Зафіксовано влучання ворожого безпілотника "Молнія".

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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"Харків. Попередньо, в Київському районі зафіксовано влучання ворожого БпЛА "Молнія", — йдеться у повідомленні.

За словами Синєгубова, наслідки "прильоту" перевіряють профільні служби. Він закликав мешканців перебувати в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

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Скриншот допису Синєгубова

Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що влучання дрона відбулося по дитячому садочку у Київському районі.

"Інформації про постраждалих на дану хвилину немає. Вибиті вікна, пошкоджено фасад будівлі", — написав він.

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Скриншот допису Терехова

Нагадаємо, сьогодні російські війська вдарили двома балістичними ракетами по Сумах. Багато загиблих та дуже багато поранених, постраждала інфраструктура.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку та наголосив на необхідності тиску на Росію задля досягнення миру. 

У МВС уточнили, що росіяни вдарили по Сумах в той момент, коли в центрі міста перебувала велика кількість людей.

Голова МЗС Андрій Сибіга зазначив, що вже передає українським партнерам та міжнародним інституціям інформацію про воєнний злочин Росії в Сумах.

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