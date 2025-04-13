Россия ударила дроном по Харькову, - ОВА

Спасатель на месте атаки. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские войска в воскресенье, 13 апреля, атаковали город Харьков. Зафиксировано попадание вражеского беспилотника "Молния".

Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Атака на Харьков 13 апреля

"Харьков. Предварительно, в Киевском районе зафиксировано попадание вражеского БпЛА "Молния", — говорится в сообщении.

По словам Синегубова, последствия "прилета" проверяют профильные службы. Он призвал жителей находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

Скриншот поста Синегубова

Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что попадание дрона произошло по детскому саду в Киевском районе.

"Информации о пострадавших на данную минуту нет. Выбиты окна, поврежден фасад здания", — написал он.

Скриншот поста Терехова

Напомним, сегодня российские войска ударили двумя баллистическими ракетами по Сумах. Много погибших и очень много раненых, пострадала инфраструктура.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку и подчеркнул необходимость давления на Россию для достижения мира.

В МВД уточнили, что россияне ударили по Сумах в тот момент, когда в центре города находилось большое количество людей.

Глава МИД Андрей Сибига отметил, что уже передает украинским партнерам и международным институтам информацию о военном преступлении России в Сумах.