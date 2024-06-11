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Росія вдарила КАБами по Харкову — у лікарні помер один з постраждалих

11 червня 2024 08:55
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Обстріл Харкова — є загиблий
Наслідки удару РФ по Харкову 10 червня. Фото: Олег Синєгубов / Telegram
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Унаслідок російського удару КАБами по Харкову 10 червня є загиблий. Чоловік помер у лікарні.

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов в Telegram у вівторок, 11 червня.

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Чоловіка витягали з-під завалів дві години

За словами мера Харкова, чоловік провів під завалами дві години, доки його намагалися звідти витягти. Про зранку він помер у лікарні.

"У лікарні сьогодні вранці помер постраждалий від вчорашнього обстрілу, той самий, якого дві години наші рятувальники витягали з-під завалів", — йдеться у повідомленні. 

Терехов також висловив співчуття близьким загиблого.

"Співчуття рідним. росія - держава-терорист", — додав він.

Нагадаємо, внаслідок атаки керованими авіаційними бомбами по Київському та Салтівському районах міста Харкова постраждали вісім осіб. Також було пошкоджено сімдесят гаражів та двадцять дві автівки. 

 Також ми повідомляли, що в Україні спостерігалося значне зростання числа жертв серед цивільного населення. У травні кількість загиблих цивільних зросла на 31% порівняно з квітнем, що є найвищим показником за майже рік.      

Харків
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Ігор Терехов
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війна

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