Обстрел Харькова — погибший

Последствия удара РФ по Харькову 10 июня. Фото: Олег Синегубов / Telegram

В результате российского удара КАБами по Харькову 10 июня есть погибший. Мужчина скончался в больнице.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram во вторник, 11 июня.

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По словам мэра Харькова, мужчина провел под завалами два часа, пока его пытались оттуда вытащить. Но утром он скончался в больнице.

"В больнице сегодня утром скончался пострадавший от вчерашнего обстрела, тот самый, которого два часа наши спасатели извлекали из-под завалов", — говорится в сообщении.

Терехов также выразил соболезнования близким погибшего.

"Сострадание родным. Россия — государство-террорист", — добавил он.

Напомним, в результате атаки управляемыми авиационными бомбами по Киевскому и Салтовскому районам города Харькова пострадали восемь человек. Также было повреждено семьдесят гаражей и двадцать два автомобиля.

Также мы сообщали, что в Украине наблюдался значительный рост числа жертв среди гражданского населения. В мае количество погибших гражданских выросло на 31% по сравнению с апрелем, что является самым высоким показателем почти за год.