Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Россия ударила КАБами по Харькову — в больнице скончался один из пострадавших arrow

Россия ударила КАБами по Харькову — в больнице скончался один из пострадавших

11 июня 2024 08:55
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Обстрел Харькова — погибший
Последствия удара РФ по Харькову 10 июня. Фото: Олег Синегубов / Telegram
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В результате российского удара КАБами по Харькову 10 июня есть погибший. Мужчина скончался в больнице.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram во вторник, 11 июня.

Читайте также:

Мужчину вытаскивали из-под завалов два часа

По словам мэра Харькова, мужчина провел под завалами два часа, пока его пытались оттуда вытащить. Но утром он скончался в больнице.

"В больнице сегодня утром скончался пострадавший от вчерашнего обстрела, тот самый, которого два часа наши спасатели извлекали из-под завалов", — говорится в сообщении.

Терехов также выразил соболезнования близким погибшего.

"Сострадание родным. Россия — государство-террорист", — добавил он.

Напомним, в результате атаки управляемыми авиационными бомбами по Киевскому и Салтовскому районам города Харькова пострадали восемь человек. Также было повреждено семьдесят гаражей и двадцать два автомобиля.

  Также мы сообщали, что в Украине наблюдался значительный рост числа жертв среди гражданского населения. В мае количество погибших гражданских выросло на 31% по сравнению с апрелем, что является самым высоким показателем почти за год.       

Харьков
жертва
Игорь Терехов
обстрелы
война в Украине
погибшие
война

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

28 мая 2024

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина