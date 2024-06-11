Обстрел Харькова — погибший

Россия ударила КАБами по Харькову — в больнице скончался один из пострадавших
В результате российского удара КАБами по Харькову 10 июня есть погибший. Мужчина скончался в больнице.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram во вторник, 11 июня.
Мужчину вытаскивали из-под завалов два часа
По словам мэра Харькова, мужчина провел под завалами два часа, пока его пытались оттуда вытащить. Но утром он скончался в больнице.
"В больнице сегодня утром скончался пострадавший от вчерашнего обстрела, тот самый, которого два часа наши спасатели извлекали из-под завалов", — говорится в сообщении.
Терехов также выразил соболезнования близким погибшего.
"Сострадание родным. Россия — государство-террорист", — добавил он.
Напомним, в результате атаки управляемыми авиационными бомбами по Киевскому и Салтовскому районам города Харькова пострадали восемь человек. Также было повреждено семьдесят гаражей и двадцать два автомобиля.
Также мы сообщали, что в Украине наблюдался значительный рост числа жертв среди гражданского населения. В мае количество погибших гражданских выросло на 31% по сравнению с апрелем, что является самым высоким показателем почти за год.
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