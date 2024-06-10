Удар по Харкову — з-під завалів дістали чоловіка

Наслідки російської атаки. Ілюстративне фото: Ігор Терехов

Росіяни у понеділок, 10 червня, обстріляли Харків. Авіабомби влучили по житловим будинкам, внаслідок чого було пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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О 18:39 Синєгубов заявив, що рятувальники працюють над деблокуванням ще однієї особи, яка опинилася під завалами. Він додав, що з 75-річним чоловіком, який залишається під завалами, є зв'язок.

"Рятувальники деблокують ще одного постраждалого з-під завалів будинку. Із 75-річним чоловіком є звʼязок", — написав голова Харківської ОВА.

Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Згодом мер міста Ігор Терехов заявив, що чоловіка вдалося дістати з-під завалів та відправити до лікарні.

Допис Ігоря Терехова. Фото: скриншот

О 19:36 Синєгубов заявив, що внаслідок атаки керованими авіаційними бомбами по Київському та Салтівському районах міста Харкова постраждали вісім осіб, серед яких п’ять чоловіків та три жінки. Також було пошкоджено сімдесят гаражів та двадцять дві автівки. Він додав, що оскільки один з снарядів не вибухнув, мешканців будинку тимчасово переселяють для безпечного знешкодження боєприпасу.

Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харкові вдень, 10 червня, пролунав потужний вибух.

Також за минулу добу росіяни атакували Харківську область, спричинивши пожежу в приватних будинках. Постраждала жінка.