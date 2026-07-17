Росія вдарила КАБом по Ізюму: поранено чоловіка та трьох дітей

Наслідки російського обстрілу Ізюму 17 липня. Фото: Новини.LIVE

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Російські окупанти у пʼятницю, 17 липня, вдарили керованою авіаційною бомбою по Ізюму Харківської області. Внаслідок обстрілу поранення отримали троє дітей та чоловік.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Ізюму 17 липня

Внаслідок атаки Росії восьмирічний хлопчик зазнав вибухових поранень, а 16-річна дівчина — поранення склом. Крім того, 13-річна дівчинка отримала гостру реакцію на стрес.

Наслідки російського обстрілу Ізюму 17 липня. Фото: Новини.LIVE

Крім того, поранень склом зазнав 40-річний чоловік.

"Усім постраждалим надається медична допомога", — додав очільник Харківської ОВА.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова, місто й надалі перебуває під постійною загрозою російських обстрілів. Водночас у Харкові тривають відновлювальні роботи. Крім того, російська армія змінює тактику ударів, через що ризики для мирного населення залишаються високими.

А упродовж минулої доби окупанти атакували Харків і 23 населені пункти області, внаслідок чого загинула одна людина та 14 дістали поранення.