Ігор Терехов про обстріли Харкова, укриття та відбудову

Наслідки удару по Харкову. Фото ілюстративне: Новини.LIVЕ

Харків продовжує жити під постійною загрозою російських атак. Попри щоденні обстріли, у місті відновлюють пошкоджені будинки, облаштовують нові укриття та забезпечують роботу критично важливих служб. Водночас російські війська змінюють способи ударів, а небезпека для цивільних залишається високою.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів мер Харкова Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.

Робота служб

Після кожного російського удару в Харкові одразу починається ліквідація наслідків. На місця влучань виїжджають комунальні служби, рятувальники та поліцейські, які працюють практично без відпочинку. Вони прибирають завали, відновлюють інфраструктуру та допомагають постраждалим. За словами міської влади, саме завдяки їхній роботі місто продовжує жити навіть під постійними обстрілами.

"Дуже вдячний сьогодні всім нашим комунальним службам, рятувальникам, поліціянтам, які працюють практично цілодобово. Хочу звернутися до мешканців Харкова: не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, спускайтеся в укриття та бережіть себе", — зазначив Терехов.

Мер наголосив, що навіть якщо тривоги стали звичними, небезпека нікуди не зникла. Саме тому він закликає містян щоразу реагувати на попередження про загрозу.

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Тактика ворога

За словами Ігоря Терехова, інтенсивність російських атак залишається дуже високою. Харків регулярно опиняється під ударами, а російські війська використовують різні типи озброєння для атак по місту. Серед цілей залишаються житлові квартали, цивільна інфраструктура, підприємства, автозаправні станції та місця, де перебувають люди. Також окупанти дедалі частіше застосовують нові технології для керування безпілотниками.

"Не можу сказати, що кількість обстрілів стала меншою чи більшою. Харків постійно перебуває під ударами, ми маємо руйнування, влучання у цивільні автомобілі, автозаправні станції та інші об'єкти. Тактика ворога не змінилася — він продовжує бити по критичній інфраструктурі, житлових будинках і місцях відпочинку харків'ян", — зауважив мер.

Міський голова додав, що для атак російські війська використовують керовані авіабомби, ударні безпілотники, а також дрони на оптоволокні, які дозволяють уражати цілі на значній відстані.

Захист міста

Одним із головних завдань міста залишається забезпечення людей безпечними місцями під час повітряних тривог. За останні роки Харків значно розширив систему укриттів і продовжує її розвивати. Найбільшим укриттям залишається метрополітен, який одночасно працює і як громадський транспорт. Крім цього, у місті облаштовані спеціальні безпечні зупинки та тисячі найпростіших укриттів.

"Завжди звертаюся до людей, щоб не нехтували повітряними тривогами. Найбільше укриття — це харківський метрополітен, який працює цілодобово. Крім цього, у місті є 14 безпечних зупинок і майже три тисячі найпростіших укриттів", — зауважив він.

За словами Терехова, частина людей під час тривог спускається в укриття, однак є й ті, хто продовжує ігнорувати небезпеку. Саме тому влада постійно нагадує про необхідність дбати про власну безпеку.

Відбудова міста

Попри постійні обстріли, Харків продовжує відновлювати пошкоджену інфраструктуру. Роботи тривають безперервно, хоча місто стикається з нестачею фінансування. Значну частину проєктів вдалося реалізувати завдяки підтримці міжнародних партнерів і держави. Водночас цього року фінансування відбудови стало меншим, що ускладнює темпи робіт.

"Від початку повномасштабної війни було пошкоджено понад 14 тисяч будівель, серед яких близько 10 тисяч житлових. Нам уже вдалося відновити приблизно чотири тисячі будинків, але коштів усе одно бракує, тому підтримка партнерів залишається дуже важливою", — підсумував мер Харкова.

За словами міського голови, Харків не припиняє відбудову навіть в умовах постійних атак. Влада шукає нові можливості для фінансування робіт, щоб якнайшвидше повертати мешканцям житло та відновлювати міську інфраструктуру.

Як повідомляли Новини.LIVE, вранці 14 липня російська армія скинула керовану авіабомбу на селище Слатине Харківського району. Удар припав по житловій забудові, через що були пошкоджені приватні будинки.

Також Новини.LIVE писали, що на Харківщині через постійну загрозу атак FPV-дронів окремі автомобільні дороги доводиться оперативно перекривати. Такі рішення ухвалюються в режимі реального часу, щоб убезпечити водіїв та забезпечити безперебійну роботу Сил оборони.