На Харківщині пошкоджено будинки та інфраструктуру після атак 21 серпня

Пожежа у Чугуєві після прильоту. Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби Харківщина знову зазнала масованих ударів ворога. Під вогнем опинилися дев’ять населених пунктів області. Внаслідок атак одна людина загинула та ще троє отримали поранення.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Реклама

Читайте також:

Росія масовано атакувала Харківщину

У селі Курганне Вільхуватської громади загинув 59-річний чоловік. Там же постраждали дві жінки віком 60 та 53 роки. У селі Митрофанівка Дворічанської громади травмувався 45-річний чоловік.

Найбільш інтенсивні атаки фіксувалися в Чугуївському районі, куди ворог спрямував щонайменше сім ударних безпілотників типу "Герань-2". З першої до половини третьої ночі російські дрони вдарили по місту Чугуїв та селу Малинівка.

Обстріли припали на два цивільні підприємства, які вже кілька років не працюють. Внаслідок цього зайнявся дах зруйнованої будівлі, пошкоджено складські приміщення та автомобіль.

Чим атакувала Росія Харківщину

Загалом по Харківській області окупанти застосували різні види озброєння: сім "Гераней-2", два FPV-дрони та три безпілотники невстановленого типу. В результаті пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

У Харківському районі в селищі Слатине пошкоджено два приватні будинки, у Куп’янському районі — ще два житлові будинки в селах Лісна Стінка та Курганне. У Чугуївському районі зруйновані два недіючі підприємства та автомобіль. У Богодухівському районі в селі Івашки пошкоджено багатоквартирний будинок і лінії електропостачання.

Що відбувається на фронті

Водночас на лінії фронту тривали запеклі бої. Загалом за добу відбулося 157 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку ворог десять разів намагався просунутися поблизу Синельникового, Вовчанська, Хатнього, Амбарного, Западного та в напрямку Колодязного, однак усі атаки були відбиті.

На Куп’янському напрямку відбулося п’ять спроб штурмів у районах Голубівки та Куп’янська, які також завершилися безрезультатно для противника.

Нагадаємо, нещодавно російські війська вдарили дроном по цивільному авто, де в салоні були пенсіонери.

Також нещодавно спортивну спільноту сколихнула трагічна звістка — на Харківщині загинув майстер спорту з греко-римської боротьби Роман Стащенко.