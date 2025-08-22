На Харьковщине повреждены дома и инфраструктура после атак 21 августа

Пожар в Чугуеве после прилета. Фото: Харьковская ОГА

За прошедшие сутки Харьковщина снова подверглась массированным ударам врага. Под огнем оказались девять населенных пунктов области. В результате атак один человек погиб и еще трое получили ранения.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Реклама

Читайте также:

Россия массированно атаковала Харьковскую область

В селе Курганное Ольховатской громады погиб 59-летний мужчина. Там же пострадали две женщины в возрасте 60 и 53 года. В селе Митрофановка Двуречанской громады травмировался 45-летний мужчина.

Наиболее интенсивные атаки фиксировались в Чугуевском районе, куда враг направил не менее семи ударных беспилотников типа "Герань-2". С часу до половины третьего ночи российские дроны ударили по городу Чугуев и селу Малиновка.

Обстрелы пришлись на два гражданских предприятия, которые уже несколько лет не работают. В результате загорелась крыша разрушенного здания, повреждены складские помещения и автомобиль.

Чем атаковала Россия Харьковскую область

В целом по Харьковской области оккупанты применили различные виды вооружения: семь "Гераней-2", два FPV-дрона и три беспилотника неустановленного типа. В результате повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

В Харьковском районе в поселке Слатино повреждены два частных дома, в Купянском районе — еще два жилых дома в селах Лесная Стенка и Курганное. В Чугуевском районе разрушены два недействующих предприятия и автомобиль. В Богодуховском районе в селе Ивашки повреждены многоквартирный дом и линии электроснабжения.

Что происходит на фронте

В то же время на линии фронта продолжались ожесточенные бои. Всего за сутки произошло 157 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении враг десять раз пытался продвинуться вблизи Синельниково, Волчанска, Хатнего, Амбарного, Западного и в направлении Колодезного, однако все атаки были отбиты.

На Купянском направлении состоялось пять попыток штурмов в районах Голубовки и Купянска, которые также завершились безрезультатно для противника.

Напомним, недавно российские войска ударили дроном по гражданскому авто, где в салоне были пенсионеры.

Также недавно спортивное сообщество всколыхнула трагическая весть — на Харьковщине погиб мастер спорта по греко-римской борьбе Роман Стащенко.