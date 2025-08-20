Обстріл Харківщини 20 серпня — загинули дві людини

На Харківщині РФ вдарила по авто, де їхали пенсіонери — фото
Російські війська зранку 20 серпня вдарили безпілотниками по Харківщині. Один із дронів влучив у цивільне авто, в якому перебували пенсіонери.
Про наслідки атаки повідомили у Харківській обласній прокуратурі у середу, 20 серпня.
Обстріл Харківщини 20 серпня
За даними слідства, сьогодні близько 8:30, неподалік села Петрівка Золочівської громади Богодухівського району російський ударний FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль.
Унаслідок атаки загинули 70-річний водій та 71-річна пасажирка. Машину повністю пошкоджено.
Крім того, орієнтовно о 10:20 російські війська обстріляли приватний сектор у селі Прудянка Харківського району.
Внаслідок обстрілу виникли пожежі в житлових будинках і господарських спорудах. На місці працюють підрозділи ДСНС. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.
Нагадаємо, у Харкові було завершено аварійно-рятувальні роботи після російської атаки 18 серпня. Загинуло семеро людей, серед яких двоє дітей.
А також в ніч на 20 серпня сили ППО знищили над Україною 63 цілі.
