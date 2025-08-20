Обстріл Харківщини 20 серпня — загинули дві людини

Наслідки удару дрону. Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські війська зранку 20 серпня вдарили безпілотниками по Харківщині. Один із дронів влучив у цивільне авто, в якому перебували пенсіонери.

Про наслідки атаки повідомили у Харківській обласній прокуратурі у середу, 20 серпня.

Обстріл Харківщини 20 серпня

За даними слідства, сьогодні близько 8:30, неподалік села Петрівка Золочівської громади Богодухівського району російський ударний FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль.

Унаслідок атаки загинули 70-річний водій та 71-річна пасажирка. Машину повністю пошкоджено.

Наслідки влучання дрона в автівку. Фото: Харківська обласна прокуратура

Крім того, орієнтовно о 10:20 російські війська обстріляли приватний сектор у селі Прудянка Харківського району.

Зруйнований будинок внаслідок атаки. Фото: Харківська обласна прокуратура

Внаслідок обстрілу виникли пожежі в житлових будинках і господарських спорудах. На місці працюють підрозділи ДСНС. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Наслідки удару РФ по житовому сектору. Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, у Харкові було завершено аварійно-рятувальні роботи після російської атаки 18 серпня. Загинуло семеро людей, серед яких двоє дітей.

А також в ніч на 20 серпня сили ППО знищили над Україною 63 цілі.