Атака на Харків 5 січня - куди вдарили росіяни вдень

Термінова новина

Російські окупанти завдали удару по Харкову. Попередньо атаковано промзону Слобідського району.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у понеділок, 5 січня.

Реклама

Читайте також:

Допис Ігоря Терехова. Фото: скриншот

Атака на Харків — що відомо

О 12:51 стало відомо про ще один удар. Приблизно у тому ж районі.

Згодом Терехов повідомив про ще два влучання.

Поки що невідомо, чим росіяни атакували місто та куди влучили.

Повітряна тривога станом на 13:10 в Харкові триває.

Нагадаємо, 2 січня окупанти влучили в житловий будинок у Харкові. Там знайшли багато загиблих.

Також у ніч на 6 січня РФ атакували Київ. Дрон прицільно влучив у медзаклад.