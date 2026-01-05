Відео
Головна Харків Росія вдарила по Харкову — який район постраждав

Росія вдарила по Харкову — який район постраждав

Ua
Дата публікації: 5 січня 2026 12:56
Атака на Харків 5 січня - куди вдарили росіяни вдень
Термінова новина

Російські окупанти завдали удару по Харкову. Попередньо атаковано промзону Слобідського району.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у понеділок, 5 січня.

Читайте також:
Терехов
Допис Ігоря Терехова. Фото: скриншот

Атака на Харків — що відомо

О 12:51 стало відомо про ще один удар. Приблизно у тому ж районі.

Згодом Терехов повідомив про ще два влучання.

Поки що невідомо, чим росіяни атакували місто та куди влучили.

Повітряна тривога станом на 13:10 в Харкові триває.

Нагадаємо, 2 січня окупанти влучили в житловий будинок у Харкові. Там знайшли багато загиблих.

Також у ніч на 6 січня РФ атакували Київ. Дрон прицільно влучив у медзаклад.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
