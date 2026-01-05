Атака на Харків 5 січня - куди вдарили росіяни вдень

Росія вдарила по Харкову — який район постраждав
Ua
Дата публікації: 5 січня 2026 12:56
Термінова новина
Російські окупанти завдали удару по Харкову. Попередньо атаковано промзону Слобідського району.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у понеділок, 5 січня.
Реклама
Читайте також:
Атака на Харків — що відомо
О 12:51 стало відомо про ще один удар. Приблизно у тому ж районі.
Згодом Терехов повідомив про ще два влучання.
Поки що невідомо, чим росіяни атакували місто та куди влучили.
Повітряна тривога станом на 13:10 в Харкові триває.
Нагадаємо, 2 січня окупанти влучили в житловий будинок у Харкові. Там знайшли багато загиблих.
Також у ніч на 6 січня РФ атакували Київ. Дрон прицільно влучив у медзаклад.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама