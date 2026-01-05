Атака на Харьков 5 января — куда ударили россияне днем

Дым в небе. Фото иллюстративное: Getty Images

Российские оккупанты нанесли удар по Харькову. Предварительно атакована промзона Слободского района.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в понедельник, 5 января.

Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот

Атака на Харьков — что известно

В 12:51 стало известно о еще одном ударе. Примерно в том же районе.

Впоследствии Терехов сообщил о еще двух попаданиях. Пока неизвестно, чем россияне атаковали город и куда попали.

В 13:14 оккупанты атаковали пятый раз.

Воздушная тревога по состоянию на 13:20 в Харькове продолжается.

Напомним, 2 января оккупанты попали в жилой дом в Харькове. Там нашли много погибших.

Также в ночь на 6 января РФ атаковали Киев. Дрон прицельно попал в медучреждение.