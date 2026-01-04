Удар Іскандерів по Харкову 2 січня — кількість загиблих зросла

Термінова новина

У Харкові зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по житловому будинку 2 січня. Рятувальник дістали з-під завалів фрагмент ще одного тіла.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Станом на 4 січня вже відомо про шістьох загиблих внаслідок атаки ворога. Аварійно-пошукова операція триває.

