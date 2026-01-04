Удар Іскандерів по Харкову 2 січня — кількість загиблих зросла

Удар РФ по будинку в Харкові — кількість жертв зросла
Дата публікації: 4 січня 2026 17:24
У Харкові зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по житловому будинку 2 січня. Рятувальник дістали з-під завалів фрагмент ще одного тіла.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Станом на 4 січня вже відомо про шістьох загиблих внаслідок атаки ворога. Аварійно-пошукова операція триває.
Новина доповнюється...
