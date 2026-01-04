Відео
Україна
Головна Харків Удар РФ по будинку в Харкові — кількість жертв зросла

Удар РФ по будинку в Харкові — кількість жертв зросла

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 17:24
Удар Іскандерів по Харкову 2 січня — кількість загиблих зросла
Термінова новина

У Харкові зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по житловому будинку 2 січня. Рятувальник дістали з-під завалів фрагмент ще одного тіла.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Читайте також:

Станом на 4 січня вже відомо про шістьох загиблих внаслідок атаки ворога. Аварійно-пошукова операція триває.

Новина доповнюється...

Харків загиблі
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
