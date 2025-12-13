Росія завдала удару по Харкову 13 грудня — що відомо

БпЛА "Молнія". Ілюстративне фото: росЗМІ

Російські окупанти атакували Харків ударними безпілотниками у суботу, 13 грудня. За попередньою інформацією, ворог завдав удару по одному з районів міста БпЛА типу "Молнія".

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Реклама

Читайте також:

Росія атакувала Харків

Близько 13:00 у місті пролунали вибухи. Армія РФ завдала удару по Київському району міста безпілотником типу "Молнія".

За попередньою інформацією, постраждалих серед місцевих мешканців та руйнувань немає.

На місці продовжують працювати естрені служби та з'ясовувати інформцію щодо атаки, повідомив Синєгубов.

Заява Олега Синєгубова. Фото: скриншот Telegram

Раніше повідомлялося, що російський авіаудар вбив літню жінку та її собаку на Сумщимні 13 грудня.

Також нагадаємо, 12 грудня російські війська атакували АЗС на Харківщині. Внаслідок удару постражадли шестеро людей.