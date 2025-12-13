Россия нанесла удар по Харькову 13 декабря — что известно

БпЛА "Молния". Иллюстративное фото: росСМИ

Российские оккупанты атаковали Харьков ударными беспилотниками в субботу, 13 декабря. По предварительной информации, враг нанес удар по одному из районов города БпЛА типа "Молния".

Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Россия атаковала Харьков

Около 13:00 в городе прогремели взрывы. Армия РФ нанесла удар по Киевскому району города беспилотником типа "Молния".

По предварительной информации, пострадавших среди местных жителей и разрушений нет.

На месте продолжают работать эстрени службы и выяснять информцию по атаке, сообщил Синегубов.

Заявление Олега Синегубова. Фото: скриншот Telegram

Ранее сообщалось, что российский авиаудар убил пожилую женщину и ее собаку на Сумщине 13 декабря.

Также напомним, 12 декабря российские войска атаковали АЗС на Харьковщине. В результате удара постражадли шесть человек.