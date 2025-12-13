Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Россия ударила по Харькову "Молнией" — что говорят в ОВА

Россия ударила по Харькову "Молнией" — что говорят в ОВА

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 13:21
Россия нанесла удар по Харькову 13 декабря — что известно
БпЛА "Молния". Иллюстративное фото: росСМИ

Российские оккупанты атаковали Харьков ударными беспилотниками в субботу, 13 декабря. По предварительной информации, враг нанес удар по одному из районов города БпЛА типа "Молния".

Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Реклама
Читайте также:

Россия атаковала Харьков

Около 13:00 в городе прогремели взрывы. Армия РФ нанесла удар по Киевскому району города беспилотником типа "Молния".

По предварительной информации, пострадавших среди местных жителей и разрушений нет.

На месте продолжают работать эстрени службы и выяснять информцию по атаке, сообщил Синегубов.

РФ атакувала Харків
Заявление Олега Синегубова. Фото: скриншот Telegram

Ранее сообщалось, что российский авиаудар убил пожилую женщину и ее собаку на Сумщине 13 декабря.

Также напомним, 12 декабря российские войска атаковали АЗС на Харьковщине. В результате удара постражадли шесть человек.

Харьков Харьковская область война в Украине атака беспилотник
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации