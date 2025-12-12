Росія завдала удару по АЗС на Харківщині 12 грудня — які наслідки

Окупанти завдали удару по АЗС на Харківщині — які наслідки
Російські окупанти завдали удару по автозаправній станції на Харківщині. Внаслідок ворожої атаки поранення дістали шестеро людей.
Про наслідки повідомили у поліції Харківської області.
РФ атакувала АЗС на Харківщині
У п'ятницю, 12 грудня, близько 11:40 російські війська завдали удару безпілотником по АЗС у селі Павлівка Нововодолазької громади Харківського району.
Внаслідок атаки поранення різного ступеня тяжкості отримали шестеро цивільних мешканців. Найважче постраждав 62-річний працівник заправки, який перебуває у тяжкому стані. Усі поранені були госпіталізовані до медичного закладу, де їм надають необхідну допомогу.
На місці влучання продовжують працювати рятувальники, медики та правоохоронці.
Нагадаємо, протягом доби російська армія завдала ударів по чотирьом населеним пунктам Харківської області.
А також напередодні окупанти атакували навчальний заклад на Харківщині.
