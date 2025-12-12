Росія завдала удару по АЗС на Харківщині 12 грудня — які наслідки

АЗС після атаки РФ. Фото: Нацполіція

Російські окупанти завдали удару по автозаправній станції на Харківщині. Внаслідок ворожої атаки поранення дістали шестеро людей.

Про наслідки повідомили у поліції Харківської області.

РФ атакувала АЗС на Харківщині

У п'ятницю, 12 грудня, близько 11:40 російські війська завдали удару безпілотником по АЗС у селі Павлівка Нововодолазької громади Харківського району.

Зруйнована внаслідок обстрілу АЗС. Фото: Нацполіція

Внаслідок атаки поранення різного ступеня тяжкості отримали шестеро цивільних мешканців. Найважче постраждав 62-річний працівник заправки, який перебуває у тяжкому стані. Усі поранені були госпіталізовані до медичного закладу, де їм надають необхідну допомогу.

Наслідки атаки РФ по АЗС на Харківщині. Фото: Нацполіція

На місці влучання продовжують працювати рятувальники, медики та правоохоронці.

Нагадаємо, протягом доби російська армія завдала ударів по чотирьом населеним пунктам Харківської області.

А також напередодні окупанти атакували навчальний заклад на Харківщині.