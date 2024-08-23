Атака на Куп'янськ-Вузловий сьогодні, 23 серпня, - загинули дві людини

Рятувальники на місці атаки. Ілюстративне фото: ДСНС Харківщини

Російські війська у п'ятницю, 23 серпня, здійснили удар по селищу Куп'янськ-Вузловий у Харківській області. На місці атаки загинули двоє цивільних, є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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"Окупанти вдарили по центральній частині Купʼянськ-Вузлового. На жаль, двоє цивільних людей загинули", — йдеться у повідомленні.

За словами Синєгубова, внаслідок атаки постраждало щонайменше двоє людей. Наразі триває огляд місця профільними службами.

Скриншот допису Синєгубова

Також сьогодні рятувальники дістали з-під завалів будівлі селищної ради Козачої Лопані тіло жінки. 21 серпня окупанти влучили туди ракетою, наразі під завалами може перебувати ще одна людина.