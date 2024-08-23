Атака на Купянск-Узловой сегодня, 23 августа, - погибли два человека

Россия ударила по центру Купянска-Узлового на Харьковщине — есть погибшие
Российские войска в пятницу, 23 августа, нанесли удар по поселку Купянск-Узловой в Харьковской области. На месте атаки погибли двое гражданских, есть раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.
Обстрел Харьковщины 23 августа
"Оккупанты ударили по центральной части Купянск-Узлового. К сожалению, два гражданских человека погибли", — говорится в сообщении.
По словам Синегубова, в результате атаки пострадали по меньшей мере два человека. В настоящее время идет осмотр места профильными службами.
Также сегодня спасатели извлекли из-под завалов здания поселкового совета Казачьей Лопани тело женщины. 21 августа оккупанты попали туда ракетой, сейчас под завалами может находиться еще один человек.
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