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У Козачій Лопані триває розбір завалів — рятувальники дістали загиблу

23 серпня 2024 13:24
Євгенія Брюховецька - редактор
Обстріл Козачої Лопані на Харківщині 21 серпня - стало відомо про одну загиблу
Будівля сільради, яку обстріляли росіяни. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські загарбники у середу, 21 серпня, атакували селище Козача Лопань Дергачівської громади Харківської області. Сьогодні рятувальники дістали з-під завалів будівлі сільської ради тіло жінки.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram у п'ятницю, 23 серпня.

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"На жаль, внаслідок російських ударів по Козачій Лопані загинула жінка 1981 року народження. Рятувальники з-під завалів вилучили тіло", — йдеться у повідомленні.

Синєгубов зазначив, що під завалами може перебувати ще одна людина. Рятувальна операція триває.

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Скриншот допису Синєгубова

За словами начальника Дергачівської МВА Вячеслава Задоренка, на цей день в будівлі селищної ради планували видачу гуманітарної допомоги, яку скасували.

"Планували перевести адміністрацію на тиждень на роботу онлайн, щоб почекати. І от те, що люди не прийшли, врятувало від великої кількості загиблих. Якби люди зібралися — зазвичай це понад 100 людей, могли б бути дуже серйозні наслідки", — сказав він в ефірі телемарафону.

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Харків Харківська область обстріли Олег Синєгубов атака загиблі

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