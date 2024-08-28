В Изюме в результате вчерашней атаки ранены 12 человек

Россия ударила из "Торнадо" по Изюму на Харьковщине — в ОВА назвали последствия
Российские войска вечером во вторник, 27 августа, нанесли удар по городу Изюм Харьковской области. В результате обстрела пострадали 12 человек.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.
Удар по Изюму в Харьковской области
"Около 22:00 часов оккупанты ударили по г. Изюм. По предварительным данным, использовали дальнее РСЗО "Торнадо", — говорится в сообщении.
В результате российского обстрела повреждены дома и хлебопекарное предприятие. Также пострадали 12 человек: один человек госпитализирован, семеро получили острую реакцию на стресс (из них четверо детей 3,5,8 и 16 лет), два человека получили легкие ранения и еще два — порезы конечностей (из них один ребенок 13 лет).
Правоохранители фиксируют последствия вражеских преступлений.
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