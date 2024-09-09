Удар по Дергачах на Харківщині - у МВА визначили тип зброї, якою атакувала Росія

Наслідки атаки. Фото: Харківська ОВА

Російські війська у неділю, 8 вересня, здійснили атаку на Дергачі Харківської області. Для цього ворог вперше застосував РСЗВ "Торнадо-С".

Про це заявив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко в ефірі Суспільного.

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За словами Задоренка, Росія вперше за два роки вдарила по Дергачах з РСЗВ "Торнадо-С". Наразі у постраждалих обстрілом будинках "консервують" дахи та закривають вибиті вікна.

"Боєприпас, який розривається в повітрі, саме над будинками, покриває велику площу маленькими відповідними снарядами, які детонують і наносять велику зону враження", — пояснив голова МВА.