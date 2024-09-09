Удар по Дергачам на Харьковщине - в МВА определили тип оружия, которым атаковала Россия

Последствия атаки. Фото: Харьковская ОВА

Российские войска в воскресенье, 8 сентября, совершили атаку на Дергачи Харьковской области. Для этого враг впервые применил РСЗО "Торнадо-С".

Об этом заявил начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко в эфире Суспільного.

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По словам Задоренко, Россия впервые за два года ударила по Дергачам из РСЗО "Торнадо-С". В пострадавших обстрелом домах "консервируют" крыши и закрывают выбитые окна.

"Разрывающийся в воздухе боеприпас именно над домами покрывает большую площадь маленькими соответствующими снарядами, которые детонируют и наносят большую зону поражения", — пояснил глава МВА.