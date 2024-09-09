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У Харкові зафіксовано знеструмлення внаслідок російського обстрілу вночі

9 вересня 2024 10:51
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Харкові зафіксовано знеструмлення через нічний російський обстріл 9 вересня
Аварійна бригада ДТЕК. Фото: ДТЕК
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Харкові зафіксовано знеструмлення внаслідок російського обстрілу у ніч проти 9 вересня. Світло відсутнє на Північній Салтівці та районі сел. Жуковського.

Про це повідомила пресслужба Харківобленерго в Telegram.

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"Внаслідок нічного ворожого удару частково знеструмлено Північну Салтівку та район сел. Жуковського у м. Харкові", — йдеться у повідомленні.

Наразі фахівці Харківобленерго працюють над відновленням електропостачання та протягом декількох годин повернуть світло знеструмленим споживачам.

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Допис Харківобленерго. Фото: скриншот

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