У Харкові зафіксовано знеструмлення через нічний російський обстріл 9 вересня

Аварійна бригада ДТЕК. Фото: ДТЕК

У Харкові зафіксовано знеструмлення внаслідок російського обстрілу у ніч проти 9 вересня. Світло відсутнє на Північній Салтівці та районі сел. Жуковського.

Про це повідомила пресслужба Харківобленерго в Telegram.

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"Внаслідок нічного ворожого удару частково знеструмлено Північну Салтівку та район сел. Жуковського у м. Харкові", — йдеться у повідомленні.

Наразі фахівці Харківобленерго працюють над відновленням електропостачання та протягом декількох годин повернуть світло знеструмленим споживачам.