Взрывы в Харькове сейчас 16 мая — город под мощным обстрелом РФ

Россия наносит удары по Харькову — раздаются сильные взрывы
Взрывы в Харькове сейчас 16 мая раздались в результате российских обстрелов. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.
Взрывы в Харькове 16 мая
"Оккупанты наносят удары. Харьков и район: будьте в укрытиях!" — отметил Синегубов.
В Харьковской области продолжается воздушная тревога.
По словам бригадного генерала юстиции Сергея Мельника "Марсель", Харьков атакуют ракетами.
Напомним, что вечером 15 мая в Харькове также раздавались взрывы. Случился очередной прилет по району жилой застройки. Пока известно об одном пострадавшем.
Также мы писали, что 15 мая взрывы были слышны и в Днепре. Кроме того, было громко и в Николаеве. Известны детали.
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