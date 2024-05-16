Взрывы в Харькове сейчас 16 мая — город под мощным обстрелом РФ

Дым после взрыва ночью. Иллюстративное фото: скриншот

Взрывы в Харькове сейчас 16 мая раздались в результате российских обстрелов. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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Взрывы в Харькове 16 мая

"Оккупанты наносят удары. Харьков и район: будьте в укрытиях!" — отметил Синегубов.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Харьковской ОВА Олега Синегубова

В Харьковской области продолжается воздушная тревога.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

По словам бригадного генерала юстиции Сергея Мельника "Марсель", Харьков атакуют ракетами.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала бригадного генерала юстиции Сергея Мельника

Напомним, что вечером 15 мая в Харькове также раздавались взрывы. Случился очередной прилет по району жилой застройки. Пока известно об одном пострадавшем.

Также мы писали, что 15 мая взрывы были слышны и в Днепре. Кроме того, было громко и в Николаеве. Известны детали.