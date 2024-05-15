Приліт житловим районом у Харкові – є постраждалі

Дим. Ілюстративне фото

У Харкові знову приліт по району житлової забудови. Поки що відомо про одного постраждалого. Деталі наслідків ворожого удару з'ясовуються.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у середу, 15 травня.

Читайте також:

Повідомлення Терехова. Фото: скріншот Ігор Терехов, Telegram

Приліт у центрі Харкова

"Окупанти знову вдарили по центральній частині Харкова. За попередніми даними, одна людина постраждала", — йшлося у повідомленні голови Харківської ОВ Олега Синєгубова.

Повідомлення Синєгубова. Фото: голова Харківської ОВА, Telegram

Карта повітряних тривог

Тривогу на Харківщині оголосили сьогодні, 15 травня, о 19:11. На 20:38 вона триває вже 1 годину 27 хвилин.

Карта повітряної тривоги. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що на вулицях міста Вовчанськ у Харківській області точаться бої. Росіяни практично захопили населений пункт, поліція евакуює мирне населення.

Російські окупанти не припиняли обстрілювати Харків та область із 14 травня. Внаслідок ворожих атак відомо про 24 поранених людей, також одна цивільна жінка загинула. Крім того, через бойові дії триває евакуація населення із прифронтових населених пунктів — лише за вчора вивезли понад 900 осіб.