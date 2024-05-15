Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow У Харкові стався приліт у житловому районі arrow

У Харкові стався приліт у житловому районі

15 травня 2024 20:14
оновлено: 20:47
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Приліт житловим районом у Харкові – є постраждалі
Дим. Ілюстративне фото
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

У Харкові знову приліт по району житлової забудови. Поки що відомо про одного постраждалого. Деталі наслідків ворожого удару з'ясовуються.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у середу, 15 травня.

Читайте також:
У Харкові стався приліт у житловому районі - фото 1
Повідомлення Терехова. Фото: скріншот Ігор Терехов, Telegram

Приліт у центрі Харкова

"Окупанти знову вдарили по центральній частині Харкова. За попередніми даними, одна людина постраждала", — йшлося у повідомленні голови Харківської ОВ Олега Синєгубова.

У Харкові стався приліт у житловому районі - фото 2
Повідомлення Синєгубова. Фото: голова Харківської ОВА, Telegram

Карта повітряних тривог

Тривогу на Харківщині оголосили сьогодні, 15 травня, о 19:11. На 20:38 вона триває вже 1 годину 27 хвилин.

У Харкові стався приліт у житловому районі - фото 3
Карта повітряної тривоги. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що на вулицях міста Вовчанськ у Харківській області точаться бої. Росіяни практично захопили населений пункт, поліція евакуює мирне населення.

Російські окупанти не припиняли обстрілювати Харків та область із 14 травня. Внаслідок ворожих атак відомо про 24 поранених людей, також одна цивільна жінка загинула. Крім того, через бойові дії триває евакуація населення із прифронтових населених пунктів — лише за вчора вивезли понад 900 осіб.

Харків
вибух
Ігор Терехов
окупанти
Олег Синєгубов
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників