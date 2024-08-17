Ситуация в Харьковской области — в ВСУ заявили об усилении оккупантов

Россияне активизировались в Харьковской области — в ВСУ объяснили, что задумал враг
Российская армия вблизи Липцев Харьковской области увеличивает систему связи и усиливает штурмовые группы. Пополнение получает 3 мотострелковый батальон 7 отдельного мотострелкового полка 11 армейского корпуса ВС РФ.
Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Харьков" в субботу, 17 августа.
Россияне усиливаются в Харьковской области
Также там добавили, что в близлежащих населенных пунктах, в частности, в районе села Глубокое, враг перегруппировал штурмовые группы, разведывает маршруты выдвижения и проводит маршруты логистики.
В Волчанске оккупанты налаживают взаимодействие подразделений 4 добровольческой разведывательно-штурмовой бригады и 1009 мотострелкового полка.
В ОТУ также добавляют, что в районе города идет бой.
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