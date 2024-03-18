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Росіяни атакують Харківщину від самого ранку — є постраждалі

18 березня 2024 09:15
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Росіяни атакують Харківщину від самого ранку — є постраждалі
Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: Поліція Харківщини / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Козача Лопань, Гатище, Берестове, Синьківка тощо. Авіаудари ворог завдавав по населених пунктах — Вовчанськ, Гоптівка, Басове. 

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Наслідки обстрілу Харківщини

Сьогодні у селі Новоосинове Куп'янського району о 07:10 стався ворожий обстріл, в результаті якого постраждав 62-річний чоловік, якому надається медична допомога.

Росіяни атакують Харківщину від самого ранку — є постраждалі - фото 1
Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Минулої доби в місті Вовчанськ о 15:45 внаслідок артобстрілу горів дах приватного будинку, гаража, господарських споруд та двох автомобілів. В результаті цього постраждав 72-річний місцевий житель.

У селі Ківшарівка Куп'янського району о 10:40 обстріл призвів до пошкодження скління вікон у п'яти житлових будинках та вибиття вікон у двох закладах освіти. Постраждала 60-річна жінка, яка отримала гостру реакцію на стрес, але не потребувала госпіталізації.

Росіяни атакують Харківщину від самого ранку — є постраждалі - фото 2
Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: Поліція Харківщини / Telegram

У селі Бугаївка Чугуївського району о 09:15 в результаті обстрілу з поранення С-300 отримали двоє працівників бригади екстреної медичної допомоги, яких госпіталізували до обласного центру в стані середньої тяжкості.

О 09:00 відбулася обстріл міста Золочів Богодухівського району, в результаті якого пошкоджено один приватний будинок. Інформація про потерпілих не надходила.

Росіяни атакують Харківщину від самого ранку — є постраждалі - фото 3
Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Росія вдарила ракетою по пожежній частині в Харківській області. 

Також ми писали про те, що Сумщина перебуває під постійними обстрілами росіян. За добу окупанти завдають по 500 ударів по регіону. Поліцейські допомагають людям евакуюватися прямо під обстрілами.

поліція
Харківська область
обстріли
Олег Синєгубов
поранення

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