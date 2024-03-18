Росіяни атакують Харківщину від самого ранку — є постраждалі
Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Козача Лопань, Гатище, Берестове, Синьківка тощо. Авіаудари ворог завдавав по населених пунктах — Вовчанськ, Гоптівка, Басове.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Наслідки обстрілу Харківщини
Сьогодні у селі Новоосинове Куп'янського району о 07:10 стався ворожий обстріл, в результаті якого постраждав 62-річний чоловік, якому надається медична допомога.
Минулої доби в місті Вовчанськ о 15:45 внаслідок артобстрілу горів дах приватного будинку, гаража, господарських споруд та двох автомобілів. В результаті цього постраждав 72-річний місцевий житель.
У селі Ківшарівка Куп'янського району о 10:40 обстріл призвів до пошкодження скління вікон у п'яти житлових будинках та вибиття вікон у двох закладах освіти. Постраждала 60-річна жінка, яка отримала гостру реакцію на стрес, але не потребувала госпіталізації.
У селі Бугаївка Чугуївського району о 09:15 в результаті обстрілу з поранення С-300 отримали двоє працівників бригади екстреної медичної допомоги, яких госпіталізували до обласного центру в стані середньої тяжкості.
О 09:00 відбулася обстріл міста Золочів Богодухівського району, в результаті якого пошкоджено один приватний будинок. Інформація про потерпілих не надходила.
Нагадаємо, що Росія вдарила ракетою по пожежній частині в Харківській області.
Також ми писали про те, що Сумщина перебуває під постійними обстрілами росіян. За добу окупанти завдають по 500 ударів по регіону. Поліцейські допомагають людям евакуюватися прямо під обстрілами.
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