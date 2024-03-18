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Росія вдарила ракетою по пожежній частині в Харківській області

18 березня 2024 06:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Росія вдарила ракетою по пожежній частині в Харківській області
Пошкоджена пожежна машина внаслідок атаки РФ на Харківську область. Фото: t.me/dsns_telegram
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Російські загарбники завдали ракетного удару у понеділок, 18 березня, по пожежній частині, розташованій у прикордонному населеному пункті Харківської області. Внаслідок атаки є значні пошкодження та постраждалий.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram.

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"У результаті удару пошкоджень зазнала будівля пожежної частини (вибито вікна, двері, ворота, пошкоджено дах і фасадну частину). Крім того, пошкоджено 4 пожежно-рятувальні автомобілі", — зазначили в ДСНС.  

Пошкоджена будівля внаслідок атаки РФ на Харківську область
Пошкоджена будівля внаслідок атаки РФ на Харківську область. Фото: t.me/dsns_telegram
Пошкоджена будівля внаслідок атаки РФ на Харківську область
Пошкоджена будівля внаслідок атаки РФ на Харківську область. Фото: t.me/dsns_telegram

Також розповіли, що вночі 18 березня на чергуванні були 11 рятувальників, один із них — водій-рятувальник місцевого пожежно-рятувального підрозділу — отримав травму руки. Лікарі надали йому допомогу на місці. 

"Країна-агресор продовжує свідомо нищити тих, хто стоїть на захисті безпеки мирних людей", — наголосили в Держслужбі.

Пошкоджена будівля внаслідок атаки РФ на Харківську область
Пошкоджена будівля внаслідок атаки РФ на Харківську область. Фото: t.me/dsns_telegram
Пошкоджена будівля внаслідок атаки РФ на Харківську область
Пошкоджена будівля внаслідок атаки РФ на Харківську область. Фото: t.me/dsns_telegram
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "ДСНС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "ДСНС України"

Нагадаємо, що російські окупанти обстріляли Бугаївку Харківської області у неділю, 17 березня. Під ворожим вогнем опинився пункт розташування швидкої медичної допомоги.

Також ми писали, що російські окупанти атакували ракетами типу "Іскандер" та ударними дронами Харківську область у суботу, 15 березня. Внаслідок цього два потерпілих та значні руйнування.

ДСНС
Харківська область
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окупанти
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