Росія вдарила ракетою по пожежній частині в Харківській області

Пошкоджена пожежна машина внаслідок атаки РФ на Харківську область. Фото: t.me/dsns_telegram

Російські загарбники завдали ракетного удару у понеділок, 18 березня, по пожежній частині, розташованій у прикордонному населеному пункті Харківської області. Внаслідок атаки є значні пошкодження та постраждалий.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram.

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"У результаті удару пошкоджень зазнала будівля пожежної частини (вибито вікна, двері, ворота, пошкоджено дах і фасадну частину). Крім того, пошкоджено 4 пожежно-рятувальні автомобілі", — зазначили в ДСНС.

Пошкоджена будівля внаслідок атаки РФ на Харківську область. Фото: t.me/dsns_telegram

Пошкоджена будівля внаслідок атаки РФ на Харківську область. Фото: t.me/dsns_telegram

Також розповіли, що вночі 18 березня на чергуванні були 11 рятувальників, один із них — водій-рятувальник місцевого пожежно-рятувального підрозділу — отримав травму руки. Лікарі надали йому допомогу на місці.

"Країна-агресор продовжує свідомо нищити тих, хто стоїть на захисті безпеки мирних людей", — наголосили в Держслужбі.

Пошкоджена будівля внаслідок атаки РФ на Харківську область. Фото: t.me/dsns_telegram

Пошкоджена будівля внаслідок атаки РФ на Харківську область. Фото: t.me/dsns_telegram

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "ДСНС України"

Нагадаємо, що російські окупанти обстріляли Бугаївку Харківської області у неділю, 17 березня. Під ворожим вогнем опинився пункт розташування швидкої медичної допомоги.

Також ми писали, що російські окупанти атакували ракетами типу "Іскандер" та ударними дронами Харківську область у суботу, 15 березня. Внаслідок цього два потерпілих та значні руйнування.