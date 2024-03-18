Россияне атакуют Харьковщину с самого утра — есть пострадавшие

Последствия обстрелов Харьковщины. Фото: Полиция Харьковщины / Telegram

Артиллерийские и минометные удары врага потерпели около 15 населенных пунктов Харьковщины: Казачья Лопань, Гатище, Берестово, Синковка и другие. Авиаудары враг наносил по населенным пунктам — Волчанск, Гоптовка, Басово.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Последствия обстрела Харьковщины

Сегодня в селе Новоосиново Купянского района в 07:10 произошел вражеский обстрел, в результате которого пострадал 62-летний мужчина, которому оказывается медицинская помощь.

Последствия обстрелов Харьковщины. Фото: Олег Синегубов / Telegram

За прошедшие сутки в городе Волчанск в 15:45 в результате артобстрела горела крыша частного дома, гаража, хозяйственных построек и двух автомобилей. В результате пострадал 72-летний местный житель.

В селе Ковшаровка Купянского района в 10:40 обстрел привел к повреждению остекления окон в пяти жилых домах и выбиванию окон в двух учебных заведениях. Пострадала 60-летняя женщина, получившая острую реакцию на стресс, но не нуждавшаяся в госпитализации.

Последствия обстрелов Харьковщины. Фото: Полиция Харьковщины / Telegram

В селе Бугаевка Чугуевского района в 09:15 в результате обстрела из-за ранения С-300 получили двое работников бригады экстренной медицинской помощи, которых госпитализировали в областной центр в состоянии средней тяжести.

В 09:00 произошел обстрел города Золочев Богодуховского района, в результате которого поврежден один частный дом. Информация о пострадавших не поступала.

Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, что Россия ударила ракетой по пожарной части в Харьковской области.

Также мы писали о том, что Сумщина находится под постоянными обстрелами россиян. За сутки оккупанты наносят по 500 ударов по региону. Полицейские помогают людям эвакуироваться прямо под обстрелами.