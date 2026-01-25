Відео
Головна Харків Росіяни атакували багатоповерхівку у Харкові — є постраждалі

Росіяни атакували багатоповерхівку у Харкові — є постраждалі

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 16:28
Обстріл Харкова 25 січня — атакували багатоповерхівку
Рятувальники на місці обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські війська 25 січня завдали удару по житловому будинку у Харкові. Внаслідок влучання ворожого дрона є постраждалі.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехова та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Читайте також:

Удар по багатоповерхівці в Харкові 25 січня

Терехов розповів, що російські війська вдарили по багатоповерхівці поблизу з торгівельним центром у Харкові. За попередніми даними, в результаті ворожого удару є постраждалі. Армія РФ використала для атаки ударні дрони.

Удар по Харкову 25 січня
Наслідки атаки на Харків. Фото: ДСНС
Атака на Харків 25 січня
Пошкоджений будинок після обстрілів. Фото: ДСНС

Водночас Синєгубов повідомив, що "приліт" трапився у Київському районі міста. В житловому будинку скління вікон.

null
Наслідки атаки на Харків. Фото: Нацполіція

Крім того, відомо, що поранення отримала 80-річна жінка. Медики надають постраждалій всю необхідну допомогу.

null
Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів. Фото: ДСНС

Нагадаємо, вдень 25 січня росіяни вже атакували Харків дронами. В одному із районів міста є влучання.

Крім того, окупанти вдарили по енергетиках на Миколаївщині. Один із працівників отримав поранення, його доставили до лікарні. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
