Россияне атаковали многоэтажку в Харькове — есть пострадавшие

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 16:28
Обстрел Харькова 25 января — атаковали многоэтажку
Спасатели на месте обстрела. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские войска 25 января нанесли удар по жилому дому в Харькове. В результате попадания вражеского дрона есть пострадавшие.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехова и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Удар по многоэтажке в Харькове 25 января

Терехов рассказал, что российские войска ударили по многоэтажке вблизи с торговым центром в Харькове. По предварительным данным, в результате вражеского удара есть пострадавшие. Армия РФ использовала для атаки ударные дроны.

Удар по Харкову 25 січня
Последствия атаки на Харьков. Фото: ГСЧС
Атака на Харків 25 січня
Поврежденный дом после обстрелов. Фото: ГСЧС

В то же время Синегубов сообщил, что "прилет" произошел в Киевском районе города. В жилом доме остекление окон.

null
Последствия атаки на Харьков. Фото: Нацполиция

Кроме того, известно, что ранения получила 80-летняя женщина. Медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь.

null
Спасатели ликвидируют последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

Напомним, днем 25 января россияне уже атаковали Харьков дронами. В одном из районов города есть попадания.

Кроме того, оккупанты ударили по энергетикам на Николаевщине. Один из работников получил ранения, его доставили в больницу.

Харьков обстрелы дроны война в Украине многоэтажка
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
