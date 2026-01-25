Обстріл Харкова 25 січня — росіяни вдарили дронами

Рятувальник ліквідує наслідки обстрілів. Фото: ДСНС

Російські війська 25 січня вдарили по Харкову ударними дронами. В одному із районів міста є влучання.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

Обстріл Харкова 25 січня

Оновлено 13:00. Мер Харкова повідомив, що трапилося влучання в приватний житловий будинок. На місці працюють відповідні служби.

Терехов розповів, що сьогодні російський БпЛА вдарив по Слобідському районі Харкова.

Незадовго стало відомо про удар по Немишлянському району міста. Наразі наслідки уточнюються. Поки інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, вночі 25 січня армія РФ атакувала Україну балістикою та ударними дронами. Роботи зі знищення цілей велися одразу в декількох регіонах країни.

Крім того, упродовж останньої доби росіяни завдали 754 удари по Запорізькій області. Поранення дістала 39-річна жінка.