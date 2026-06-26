Обстріл Харкова 26 червня — російський дрон впав на дах АЗС

Наслідки удару по АЗС в Харкові. Фото: Новини.LIVE

Російські війська вдень 26 червня вдарили по Харкову FPV-дроном. Ворожий безпілотник поцілив прямо в дах однієї з місцевих автозаправних станцій у Шевченківському районі міста.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Удар по Харкову 26 червня

Локація, куди влучив російський дрон, вже відома, адже раніше неподалік неодноразово прилітали ворожі "шахеди", КАБи та ракети. Попри постійну небезпеку, місто та його інфраструктура продовжують жити і працювати.

Швидка на місці атаки в Харкові. Фото: Новини.LIVE

Наслідки обстрілів Харкова. Фото: Новини.LIVE

Руйнування АЗС після атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

Наслідки атаки на Харків. Фото: Новини.LIVE

Руйнування після удару РФ. Фото: Новини.LIVE

Відомо, що внаслідок влучання на даху будівлі виникло задимлення, яке вдалося оперативно приборкати та загасити. Сама заправка всередині залишилася фактично цілою, вибухова хвиля лише вибила окремі світильники.

На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Співробітники АЗС категорично відмовилися від будь-яких коментарів.

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Наразі на місці прильоту активно працюють слідчі, які фіксують черговий воєнний злочин Росії, а персонал заправки вже наводить лад та лагодить бічне облицюваня.

Як писали Новини.LIVE, росіяни завдали удару по будинку в Ізюмі на Харківщині. Внаслідок атаки загинула жінка, ще четверо людей, серед яких дитина, отримали поранення.

Водночас військовий Дмитро Дюкарєв розповів, що РФ посилила атаки біля Вовчанська на Харківщині. Однак ці спроби супроводжуються значними втратами окупантів у техніці та живій силі.