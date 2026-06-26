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Главная Харьков Россияне атаковали Харьков с помощью дронов: БпЛА упал на крышу АЗС

Россияне атаковали Харьков с помощью дронов: БпЛА упал на крышу АЗС

Ua ru
Дата публикации 26 июня 2026 22:56
Обстрел Харькова 26 июня — российский дрон упал на крышу АЗС
Последствия удара по АЗС в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Российские войска днем 26 июня нанесли удар по Харькову с помощью FPV-дрона. Вражеский беспилотник попал прямо в крышу одной из местных автозаправочных станций в Шевченковском районе города.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Удар по Харькову 26 июня

Место, куда попал российский дрон, уже известно, ведь ранее неподалеку неоднократно прилетали вражеские "шахеды", КАБы и ракеты. Несмотря на постоянную опасность, город и его инфраструктура продолжают жить и работать.

Дрон влучив по АЗС у Харкові 26 червня
"Скорая" на месте атаки в Харькове. Фото: Новини.LIVE
РФ атакувала Харків 26 червня
Последствия обстрелов Харькова. Фото: Новини.LIVE
Атака на Харків 26 червня
Разрушения АЗС после атаки РФ. Фото: Новини.LIVE
Обстріл Харкова 26 червня
Последствия атаки на Харьков. Фото: Новини.LIVE
Удар по Харкову 26 червня
Разрушения после удара РФ. Фото: Новини.LIVE

Известно, что в результате попадания на крыше здания возникло задымление, которое удалось оперативно локализовать и потушить. Сама заправка внутри осталась фактически целой, взрывная волна лишь выбила отдельные светильники.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Сотрудники АЗС категорически отказались от каких-либо комментариев.

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Сейчас на месте происшествия активно работают следователи, которые фиксируют очередное военное преступление России, а персонал АЗС уже наводит порядок и ремонтирует боковую облицовку.

Как писали Новини.LIVE, россияне нанесли удар по дому в Изюме в Харьковской области. В результате атаки погибла женщина, еще четверо человек, среди которых ребёнок, получили ранения.

В то же время военный Дмитрий Дюкарев рассказал, что РФ усилила атаки в районе Волчанска. Однако эти попытки сопровождаются значительными потерями оккупантов в технике и живой силе.

Харьков АЗС обстрелы
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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