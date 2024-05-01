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Росіяни атакували двома КАБ передмістя Харкова

1 травня 2024 14:03
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Росіяни атакували двома КАБ передмістя Харкова
Вибух у місті. Фото ілюстративне: Харківська ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські загарбники знову обстріляли передмістя Харкова, застосувавши дві керовані авіабомби. Внаслідок цієї атаки пошкоджень зазнали 13 будівель.

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону у середу, 1 травня.

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Згідно з попередньою інформацією, "приліт" ворожих КАБів стався у приватний будинок на околиці Харкова. Мер міста зазначив, що уточнюється інформація стосовно постраждалих та руйнувань.

Пізніше Терехов повідомив, що одна авіабомба влучила в землю, інша — біля житлових будинків. Внаслідок цього пошкоджень зазнали 13 будинків. Постраждалих серед мешканців міста немає.

"Зараз комунальні служби активно працюють над усуненням наслідків ворожої атаки", — розповів мер.

Раніше Терехов повідомляв про вибухи в місті і закликав харків'ян бути обережними, оскільки є загроза повторних "прильотів". 

А Повітряні сили попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині. 

війна
Харків
Україна
обстріли
окупанти
ракетний удар

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