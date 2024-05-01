Росіяни атакували двома КАБ передмістя Харкова
Російські загарбники знову обстріляли передмістя Харкова, застосувавши дві керовані авіабомби. Внаслідок цієї атаки пошкоджень зазнали 13 будівель.
Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону у середу, 1 травня.
Ворог обстріляв Харків
Згідно з попередньою інформацією, "приліт" ворожих КАБів стався у приватний будинок на околиці Харкова. Мер міста зазначив, що уточнюється інформація стосовно постраждалих та руйнувань.
Пізніше Терехов повідомив, що одна авіабомба влучила в землю, інша — біля житлових будинків. Внаслідок цього пошкоджень зазнали 13 будинків. Постраждалих серед мешканців міста немає.
"Зараз комунальні служби активно працюють над усуненням наслідків ворожої атаки", — розповів мер.
Раніше Терехов повідомляв про вибухи в місті і закликав харків'ян бути обережними, оскільки є загроза повторних "прильотів".
А Повітряні сили попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.
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