Россияне атаковали двумя КАБ пригороды Харькова

Взрыв в городе. Фото иллюстративное: Харьковская ОВА

Российские захватчики снова обстреляли пригород Харькова, применив две управляемые авиабомбы. В результате этой атаки повреждения получили 13 зданий.

Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона в среду, 1 мая.

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Согласно предварительной информации, "прилет" вражеских КАБ произошел в частный дом на окраине Харькова. Мэр города отметил, что уточняется информация о пострадавших и разрушениях.

Позже Терехов сообщил, что одна авиабомба попала в землю, другая возле жилых домов. В результате повреждения получили 13 домов. Пострадавших жителей города нет.

"Сейчас коммунальные службы активно работают над устранением последствий вражеской атаки", — рассказал мэр.

Ранее Терехов сообщал о взрывах в городе и призвал харьковчан соблюдать осторожность, поскольку есть угроза повторных "прилетов".

Воздушные силы предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине.