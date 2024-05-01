Атака на Харків — Терехов розповів, куди влучили окупанти
Російські військові в середу, 1 квітня, вчергове атакували Харків. Ворог влучив у приватний будинок на околиці міста.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.
Обстріл Харкова 1 травня
За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки стався "приліт" у приватний будинок на околиці Харкова.
Мер міста зазначив, що уточнюється інформація стосовно постраждалих та руйнувань.
Раніше Терехов повідомляв про вибухи в місті і закликав харків'ян бути обережними, оскільки є загроза повторних "прильотів".
А Повітряні сили попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.
Також ми писали, що 30 квітня росіяни завдали удару авіаційною бомбою по Харкову. Внаслідок обстрілу відомо про одного загиблого та десять поранених.
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