Удар по Боровій 12 вересня — в ОВА повідомили наслідки

Росіяни атакували касетними боєприпасами селище на Харківщині — є загиблі
Російські військові завдали удару по Харківщині, використавши касетні боєприпаси. Внаслідок атаки постраждали сім людей, ще двоє загинули.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у четвер, 12 вересня.
Удар росіян по Харківщині 12 вересня
Синєгубов заявив, що сьогодні о 12:40 росіяни вдарили по селищі Боровій Ізюмського району. Внаслідок ворожої атаки постраждала 64-річна жінка, її госпіталізували. Поранення також отримав цивільний чоловік.
В ОВА повідомили, що після обстрілу населеного пункту відбулося загоряння будинків та магазинів.
"Ворог застосував тактику подвійного удару", — заявив Синєгубов.
Наразі відомо про сімох постраждалих та двох загиблих. За словами голови ОВА, ворог застосував касетні боєприпаси по житловому кварталу, горять понад пʼять будинків.
"На жаль, загинув цивільний чоловік. З-під завалів також деблокували тіло жінки", — заявив Синєгубов.
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