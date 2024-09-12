Удар по Боровой 12 сентября — в ОВА сообщили последствия

Последствия вражеского удара. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские военные нанесли удар по Харьковщине, использовав кассетные боеприпасы. В результате атаки пострадали семь человек, еще двое погибли.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в четверг, 12 сентября.

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Синегубов заявил, что сегодня в 12:40 россияне ударили по поселку Боровой Изюмского района. В результате вражеской атаки пострадала 64-летняя женщина, ее госпитализировали. Ранение также получил гражданский мужчина.

Публикация главы ОВА Синегубова. Фото: скриншот

В ОВА сообщили, что после обстрела населенного пункта произошло возгорание домов и магазинов.

"Враг применил тактику двойного удара", — заявил Синегубов.

Сообщение председателя ХОВА. Фото: скриншот

Сейчас известно о семи пострадавших и двух погибших. По словам главы ОВА, враг применил кассетные боеприпасы по жилому кварталу, горят более пяти домов.

"К сожалению, погиб гражданский мужчина. Из-под завалов также деблокировали тело женщины", — заявил Синегубов.