Внаслідок атаки РФ на Харків є постраждалі

Рятувальники та медики на місці атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС

Сьогодні вдень, 17 січня, російські окупанти атакували Харків. Внаслідок ворожого обстрілу постраждала щонайменше одна людина.

Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у суботу, 17 січня.

Атака РФ на Харків 17 січня — що відомо про наслідки

Сьогодні вдень близько 14:20 у Харкові пролунали потужні вибухи. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про швидкісну ціль на Харків.

Згодом стало відомо, що внаслідок ворожого обстрілу Харкова постраждала одна людина.

За інформацією очільника ОВА, медики надають постраждалому всю необхідну допомогу.

Скриншот повідомлень Синєгубова/Telegram

Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що внаслідок атаки є постраждалі. Водночас він зазначив, що ворог б'є по об'єкту критичної інфраструктури.

"Зафіксовано ворожий удар по Індустріальному району міста. Наслідки уточнюємо. Внаслідок ворожого обстрілу Індустріального району є постраждалі. Ворог бʼє по обʼєкту критичної інфраструктури", — поінформував Терехов.

Раніше ми писали, що вдень 17 січня у Харкові пролунали потужні вибухи.

