В результате атаки РФ на Харьков есть пострадавшие

Сегодня днем, 17 января, российские оккупанты атаковали Харьков. В результате вражеского обстрела пострадал по меньшей мере один человек.

Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в субботу, 17 января.

Атака РФ на Харьков 17 января — что известно о последствиях

Сегодня днем около 14:20 в Харькове прогремели мощные взрывы. В Воздушных силах ВСУ сообщали о скоростной цели на Харьков.

Впоследствии стало известно, что в результате вражеского обстрела Харькова пострадал один человек.

По информации главы ОВА, медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что в результате атаки есть пострадавшие. При этом он отметил, что враг бьет по объекту критической инфраструктуры.

"Зафиксирован вражеский удар по Индустриальному району города. Последствия уточняем. В результате вражеского обстрела Индустриального района есть пострадавшие. Враг бьет по объекту критической инфраструктуры", — проинформировал Терехов.

Ранее мы писали, что днем 17 января в Харькове прогремели мощные взрывы.

Также мы сообщали, что в ночь на 17 января россияне атаковали объект инфраструктуры в Запорожье.