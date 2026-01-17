В результате атаки РФ на Харьков есть пострадавшие

Россияне атаковали Харьков — есть пострадавшие
Сегодня днем, 17 января, российские оккупанты атаковали Харьков. В результате вражеского обстрела пострадал по меньшей мере один человек.
Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в субботу, 17 января.
Атака РФ на Харьков 17 января — что известно о последствиях
Сегодня днем около 14:20 в Харькове прогремели мощные взрывы. В Воздушных силах ВСУ сообщали о скоростной цели на Харьков.
Впоследствии стало известно, что в результате вражеского обстрела Харькова пострадал один человек.
По информации главы ОВА, медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.
Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что в результате атаки есть пострадавшие. При этом он отметил, что враг бьет по объекту критической инфраструктуры.
"Зафиксирован вражеский удар по Индустриальному району города. Последствия уточняем. В результате вражеского обстрела Индустриального района есть пострадавшие. Враг бьет по объекту критической инфраструктуры", — проинформировал Терехов.
Ранее мы писали, что днем 17 января в Харькове прогремели мощные взрывы.
Также мы сообщали, что в ночь на 17 января россияне атаковали объект инфраструктуры в Запорожье.
Читайте Новини.LIVE!