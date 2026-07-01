Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Россияне атаковали Харьков: среди погибших — 15-летний подросток

Россияне атаковали Харьков: среди погибших — 15-летний подросток

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2026 18:01
Россия обстреляла Харьков: есть погибшие и раненые
Разрушения в результате атаки РФ на Харьков. Фото: Вероника Марченко/Новини.LIVE

Российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Харькову. В результате атаки погибли два человека, в том числе 15-летний подросток. Число пострадавших возросло до 26, среди раненых есть дети.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Вероника Марченко с места событий в среду, 1 июля.

Атака РФ на Харків 1 липня
Последствия ударов РФ по Харькову 1 июля. Фото: Вероника Марченко/Новини.LIVE

Атака РФ на Харьков: есть погибшие и раненые

Число пострадавших в результате российского удара управляемыми авиабомбами по Харькову возросло до 26. В результате атаки погибли два человека, среди них — 15-летний подросток.

Наибольшие разрушения понес Новобаварский район Харькова, где произошло попадание управляемых авиабомб. Там погиб подросток, повреждены частные дома, возник пожар и выбиты окна в административном здании.

Обстріл Харкова 1 липня
Разрушения в результате обстрела со стороны РФ. Фото: Вероника Марченко/Новини.LIVE

Среди пострадавших — трое детей. Годовалая девочка и 17-летняя девушка получили острую стрессовую реакцию, а 16-летний юноша получил взрывные ранения. Всего десять пострадавших госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. 

Читайте также:
удар по Харкову
Последствия атаки РФ. Фото: Вероника Марченко/Новини.LIVE

Самой младшей пострадавшей — один год, самому старшему раненому — 76 лет. На местах попаданий продолжают работать спасатели, медики и другие экстренные службы.

Новини.LIVEсообщали, что в Дергачевской общине Харьковской области начинают эвакуацию детей из четырёх приграничных сел из-за обострения ситуации с безопасностью. Причиной стали регулярные атаки российских FPV-дронов, в частности по Слатину и Русской Лозовой, где уже есть пострадавшие. Местные власти призывают семьи с детьми не медлить с выездом из-за прямой угрозы жизни.

Новини.LIVEтакже сообщали, что в ночь на 1 июля 2026 года российские войска атаковали Харьковскую область дронами, нанеся удары по жилым районам и гражданской инфраструктуре. В результате обстрелов за сутки ранения получили шесть человек. Больше всего ударов зафиксировано в Богодуховском районе, где повреждены дома, грузовик и АЗС.

Харьков Харьковская область обстрелы
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации