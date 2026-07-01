Россия обстреляла Харьков: есть погибшие и раненые

Разрушения в результате атаки РФ на Харьков. Фото: Вероника Марченко/Новини.LIVE

Российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Харькову. В результате атаки погибли два человека, в том числе 15-летний подросток. Число пострадавших возросло до 26, среди раненых есть дети.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Вероника Марченко с места событий в среду, 1 июля.

Последствия ударов РФ по Харькову 1 июля. Фото: Вероника Марченко/Новини.LIVE

Атака РФ на Харьков: есть погибшие и раненые

Число пострадавших в результате российского удара управляемыми авиабомбами по Харькову возросло до 26. В результате атаки погибли два человека, среди них — 15-летний подросток.

Наибольшие разрушения понес Новобаварский район Харькова, где произошло попадание управляемых авиабомб. Там погиб подросток, повреждены частные дома, возник пожар и выбиты окна в административном здании.

Разрушения в результате обстрела со стороны РФ. Фото: Вероника Марченко/Новини.LIVE

Среди пострадавших — трое детей. Годовалая девочка и 17-летняя девушка получили острую стрессовую реакцию, а 16-летний юноша получил взрывные ранения. Всего десять пострадавших госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

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Последствия атаки РФ. Фото: Вероника Марченко/Новини.LIVE

Самой младшей пострадавшей — один год, самому старшему раненому — 76 лет. На местах попаданий продолжают работать спасатели, медики и другие экстренные службы.

Новини.LIVEсообщали, что в Дергачевской общине Харьковской области начинают эвакуацию детей из четырёх приграничных сел из-за обострения ситуации с безопасностью. Причиной стали регулярные атаки российских FPV-дронов, в частности по Слатину и Русской Лозовой, где уже есть пострадавшие. Местные власти призывают семьи с детьми не медлить с выездом из-за прямой угрозы жизни.

Новини.LIVEтакже сообщали, что в ночь на 1 июля 2026 года российские войска атаковали Харьковскую область дронами, нанеся удары по жилым районам и гражданской инфраструктуре. В результате обстрелов за сутки ранения получили шесть человек. Больше всего ударов зафиксировано в Богодуховском районе, где повреждены дома, грузовик и АЗС.