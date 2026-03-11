Росіяни атакували Харків 11 березня — є загиблі

Росіяни атакували Харків — загинули люди, є поранені
У середу, 11 березня, російські війська дронами атакували Харків. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблі та постраждалі серед цивільного населення.
Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.
Атака РФ на Харків 11 березня — які наслідки
За інформацією Терехова, у Харкові зафіксовано удар "Шахеда" по приватному сектору Шевченківського району.
Внаслідок ворожого удару по цивільному підприємству є поранені. Наразі відомо про п'ятьох постраждалих.
Також є попередня інформація про двох загиблих внаслідок атаки Росії на Харків.
Згодом очільник Харківської ОВА повідомив, що всі постраждалі – у важкому стані. Медики надають усю необхідну допомогу.
Також, за його інформацією, через ворожий удар горить цивільне підприємство.
Нагадаємо, що у вівторок, 10 березня, російські війська завдали ударів по Слов'янську Донецької області. Внаслідок атаки РФ загинули люди, також є постраждалі.
Крім того, 10 березня окупанти атакували Дніпропетровську область. Внаслідок ворожого обстрілу постраждало щонайменше 10 людей.
Також у ніч проти 10 березня російські армійці завдали ударів безпілотниками по Харкову. Внаслідок влучання ворожих дронів є поранені серед цивільного населення.
