Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Росіяни атакували Харків — загинули люди, є поранені

Росіяни атакували Харків — загинули люди, є поранені

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 08:20
Росіяни атакували Харків 11 березня — є загиблі
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС України

У середу, 11 березня, російські війська дронами атакували Харків. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблі та постраждалі серед цивільного населення.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

Реклама
Читайте також:

Атака РФ на Харків 11 березня — які наслідки

За інформацією Терехова, у Харкові зафіксовано удар "Шахеда" по приватному сектору Шевченківського району.

Внаслідок ворожого удару по цивільному підприємству є поранені. Наразі відомо про п'ятьох постраждалих.

Також є попередня інформація про двох загиблих внаслідок атаки Росії на Харків.

Згодом очільник Харківської ОВА повідомив, що всі постраждалі – у важкому стані. Медики надають усю необхідну допомогу.

Також, за його інформацією, через ворожий удар горить цивільне підприємство.

Загинули люди внаслідок атаки РФ на Харків 11 березня
Скриншот повідомлень Терехова/Telegram

Нагадаємо, що у вівторок, 10 березня, російські війська завдали ударів по Слов'янську Донецької області. Внаслідок атаки РФ загинули люди, також є постраждалі.

Крім того, 10 березня окупанти атакували Дніпропетровську область. Внаслідок ворожого обстрілу постраждало щонайменше 10 людей.

Також у ніч проти 10 березня російські армійці завдали ударів безпілотниками по Харкову. Внаслідок влучання ворожих дронів є поранені серед цивільного населення.

Харків обстріли Ігор Терехов війна в Україні атака загиблі
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації