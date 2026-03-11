Росіяни атакували Харків 11 березня — є загиблі

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС України

У середу, 11 березня, російські війська дронами атакували Харків. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблі та постраждалі серед цивільного населення.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

Атака РФ на Харків 11 березня — які наслідки

За інформацією Терехова, у Харкові зафіксовано удар "Шахеда" по приватному сектору Шевченківського району.

Внаслідок ворожого удару по цивільному підприємству є поранені. Наразі відомо про п'ятьох постраждалих.

Також є попередня інформація про двох загиблих внаслідок атаки Росії на Харків.

Згодом очільник Харківської ОВА повідомив, що всі постраждалі – у важкому стані. Медики надають усю необхідну допомогу.

Також, за його інформацією, через ворожий удар горить цивільне підприємство.

Скриншот повідомлень Терехова/Telegram

Нагадаємо, що у вівторок, 10 березня, російські війська завдали ударів по Слов'янську Донецької області. Внаслідок атаки РФ загинули люди, також є постраждалі.

Крім того, 10 березня окупанти атакували Дніпропетровську область. Внаслідок ворожого обстрілу постраждало щонайменше 10 людей.

Також у ніч проти 10 березня російські армійці завдали ударів безпілотниками по Харкову. Внаслідок влучання ворожих дронів є поранені серед цивільного населення.