Россия дронами атаковала Харьков, есть погибшие

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС Украины

Сегодня, 11 марта, российские военные нанесли удар по Харькову с помощью беспилотников. В результате атаки погибли люди, также известно о раненых.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

Реклама

Читайте также:

Атака РФ на Харьков 11 марта — какие последствия

По информации Терехова, в Харькове зафиксирован удар "Шахеда" по частному сектору Шевченковского района.

В результате вражеского удара по гражданскому предприятию есть раненые. Известно о пяти пострадавших.

Также есть предварительная информация о двух погибших в результате атаки России на Харьков.

Позже глава Харьковской ОВА сообщил, что все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Также, по его информации, из-за вражеского удара горит гражданское предприятие.

Скриншот сообщений Терехова/Telegram

Напомним, что во вторник, 10 марта, российские войска нанесли удары по Славянску Донецкой области. В результате атаки РФ погибли люди, также есть пострадавшие.

Кроме того, 10 марта оккупанты атаковали Днепропетровскую область. В результате вражеского обстрела пострадали по меньшей мере 10 человек.

Также в ночь на 10 марта российские армейцы нанесли удары беспилотниками по Харькову. В результате попадания вражеских дронов есть раненые среди гражданского населения.