Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Россия дронами атаковала Харьков, есть погибшие

Россия дронами атаковала Харьков, есть погибшие

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 08:20
Россия дронами атаковала Харьков, есть погибшие
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС Украины

Сегодня, 11 марта, российские военные нанесли удар по Харькову с помощью беспилотников. В результате атаки погибли люди, также известно о раненых.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

Реклама
Читайте также:

Атака РФ на Харьков 11 марта — какие последствия

По информации Терехова, в Харькове зафиксирован удар "Шахеда" по частному сектору Шевченковского района.

В результате вражеского удара по гражданскому предприятию есть раненые. Известно о пяти пострадавших.

Также есть предварительная информация о двух погибших в результате атаки России на Харьков.

Позже глава Харьковской ОВА сообщил, что все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Также, по его информации, из-за вражеского удара горит гражданское предприятие.

Загинули люди внаслідок атаки РФ на Харків 11 березня
Скриншот сообщений Терехова/Telegram

Напомним, что во вторник, 10 марта, российские войска нанесли удары по Славянску Донецкой области. В результате атаки РФ погибли люди, также есть пострадавшие.

Кроме того, 10 марта оккупанты атаковали Днепропетровскую область. В результате вражеского обстрела пострадали по меньшей мере 10 человек.

Также в ночь на 10 марта российские армейцы нанесли удары беспилотниками по Харькову. В результате попадания вражеских дронов есть раненые среди гражданского населения.

Харьков обстрелы Игорь Терехов война в Украине атака погибшие
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации