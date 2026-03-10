Відео
Головна Харків У Харкові внаслідок нічного дронового удару є постраждалі

У Харкові внаслідок нічного дронового удару є постраждалі

Ua ru
Дата публікації: 10 березня 2026 05:17
Нічні удари по Харкову 10 березня 2026 року — щонайменше дві людини постраждали
Рятувальник на місці пожежі. Фото ілюстративне: Ukrinform_News/X

У ніч проти вівторка, 10 березня, росіяни двічі завдавали ударів по Холодногірському району Харкова. Є постраждалі.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.

Читайте також:
Обстріл Харкова вночі 10 березня 2026 року
Скриншот повідомлень Ігоря Терехова

Наслідки нічного обстрілу Харкова 10 березня 

Про перший удар мер повідомив о 02:40. Станом на 03:04 було відомо про пошкодження приватних будинків і господарських споруд. Інформація про постраждалих не надходила. На місці працювали рятувальники, медики та комунальники. Люди обстежували територію та прибирали її після атаки.

О 04:46 Терехов повідомив про повторний удар РФ по тому ж району міста. Дрон влучив на дорогу поміж будинків у приватному секторі. Постраждалих наразі двоє.

ОНОВЛЕНО О 05:23: Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару БпЛА по Холодногірському району Харкова постраждали четверо людей: жінки віком 38, 52, 58 років і 17-річна дівчина. Медики надали потерпілим допомогу на місці. Унаслідок влучання безпілотника в дорогу зазнали пошкоджень три приватних домоволодіння та автівка. На місці працюють усі екстрені служби.

Обстріл Харкова вночі 10 березня 2026 року
Скриншот повідомлення Олега Синєгубова

ОНОВЛЕНО О 05:43: Міський голова Ігор Терехов повідомив, що серед постраждалих десятирічна дівчинка.

Раніше стало відомо, що росіяни ввечері 9 березня завдали ударів по Харкову та Дніпру. В обох містах постраждали люди.

Також ми повідомляли, що в Харкові завершили пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару, якого росіяни завдала в ніч проти 7 березня. Наразі відомо про 11 загиблих.

Харків обстріли Ігор Терехов війна в Україні постраждалі
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
